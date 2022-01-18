Владельцы сгоревшего в Ростове котокафе приютили у себя дома 80 животных

Фото: котокафе «КОТЭдж»

В Ростове-на-Дону поздно вечером 15 января загорелось котокафе «КОТЭдж». Этот приют для животных был самым большим в своем роде заведением не только в донской столице, но и в России. Теперь 40 подопечных живут в квартире у хозяев кафе вместе с 25 котами и пятнадцатью собаками.- Мы создали кафе в 2016 году, чтобы помочь бездомным животным находить новый дом и содержать питомцев в приюте, - рассказывает совладелица «КОТЭджа» Алена Кравцова. - У людей появилась возможность общаться с животными, приятно проводить время. Но мы и опомниться не успели, как количество котов перевалило за двадцать…Сборов от посетителей едва хватало на корм. А владельцы за свой счет лечили котов, стерилизовали и вакцинировали их.«КОТЭдж» постепенно стал тем местом, где любой желающий мог отдохнуть и пообщаться с животными, а заодно выпить чашку чая, кофе или горячего шоколада. Хозяева создали паблики в «Инстаграме» и «ВКонтакте», где размещали фотографии котиков, приглашали на интересные мероприятия. Люди стали чаще посещать приют, забирать животных в семьи, а также приносить «потеряшек».- Нам привозили подарки для котиков, наполнители, хорошие корма, игрушки, домики. Вскоре люди начали просто перечислять нам деньги. Например, была неделя, за которую совершенно неизвестные люди перевели нам почти 60 тысяч рублей. Мы были поражены добротой и великодушием людей! - делится впечатлениями Алена.Пожар стал настоящей трагедией и личной драмой для Алены и Натальи Кравцовых. Полностью выгорели помещения карантина и стационара, оказался разгромленным голубой зал. «КОТЭджа» в том виде, в котором его знали ростовчане, больше нет. Две кошки погибли. Восьми пострадавшим животным требуется длительное и серьезное лечение.Всех выживших питомцев хозяева перевезли в свою небольшую трехкомнатную квартиру. Сейчас в ней живут больше 60 котов и 15 собак.- В тесноте, да не в обиде, - шутит Алена.И в хорошие времена-то места в приюте хватало не всем четвероногим. Чтобы не бросать котов и собак на произвол судьбы, приходилось оставлять их в квартире. Поначалу соседи крайне негативно были настроены, сейчас более-менее все успокоилось. Однако многие по-прежнему называют семью «этими сумасшедшими».Хозяева «КОТЭджа» просят о помощи всех неравнодушных. Счета за обгоревших животных, находящихся в отделение реанимации и интенсивной терапии, составляют 30 тысяч каждый день. Вдвоем им не справиться.Все желающие помочь могут перечислить любую посильную сумму. Реквизиты можно найти в официальной группе котокафе «КОТЭдж». При переводе средств оставляйте пометку «ПОЖАР».