Ливинский и Ко: кто вредит отечественной электроэнергетике



Участники рынка и потребители давно не доверяют тарифной политике Россетей. Комитет Госдумы по энергетике отложил выездной круглый стол по теме цифровизации и перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. Эффективность действия гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского также под сомнением из-за сомнительных действий топ-менеджмента.



Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети», утверждает, что модернизация ведет к повышению эффективности сетей и снижению тарифов. Но, по мнению специалистов, тарифная политика Ливинского скрывает внутреннюю коррупцию в организации.

Один из функционеров во время приобретения сетевых компаний «Россети» в Алтайском крае сказал, что в естественной монополии компании под крылом государства конкуренции быть не может. Однако такой подход влечет не только к устранению конкурентов, но и к росту цен для населения и промышленности, низкому качеству работ и коррупции.



Однажды Павел Ливинский прогнозировал улучшение производственных и финансовых показателей и повышение инвестиционной привлекательности электросетей в условиях жесткой конкуренции и регулирования деятельности компании государством. Выходит, гендиректор вводит президента в заблуждение, когда обещает повышение капитализации госкомпании без роста тарифов с помощью устранения перекрестного субсидирования и скупки других сетевых организаций. Фактически Ливинский не в состоянии справиться с «аппетитами» даже собственного менеджмента и повысить эффективность компании.



Кроме того, эксперты считают, что сотни миллиардов рублей потребители оплатят сверх тарифа надбавкой. Как итог: темпы роста цены электроэнергии кратно превышают темпы роста инфляции.



Такой подход ведет к срыву половины нацпроектов. При этом, в Минпромторге отметили, что инициативы Россетей приведут у увеличению расходом коммунальных предприятий на оплату электроэнергии примерно в 2,5 раза. Вместе с тем вырастут тарифы на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию.



Вместо стимулирования развития нацпроектов Россети только ставят палки в колеса. Предприятия вынуждены возвращать свою генерацию. В итоге протяженность электросетей и число объектов электросетевого хозяйства сокращаются, растет количество отключений и аварий.



В данном случае, как отметил в своем письме энергетик Яков Шайфеле, в прошлом начальник Толко-Хабаровского треста, речь идет, в первую очередь, о привлечении госкомпанией недобросовестных подрядчиков, работающих исключительно на себя и местечковых руководителей. Иными словами, – о коррупционных сценариях.



Показательны ситуации в МЭС и дочерних компаниях ФСК ЕЭС. Яков Шайфеле утверждает, что там все вопросы решаются неформально, а деньги передаются из рук в руки среди узкого круга подрядчиков.



За последние пять лет первый заместитель ФСК, ответственный за исполнение инвестиционных программ, сменился дважды. Многие в энергетике надеялись, что с кадровыми переменами ситуация изменится к лучшему. Но очередная «новая» третья команда только усугубила ситуацию. Надежды рухнули окончательно, когда заместителем председателя правления ФСК ЕЭС стал экс-директор департамента корпоративных финансов скандального ПАО «РусГидро» Сергей Теребулин. Он и стал финансовым контролером ФСК. Казалось бы, будучи ставленником старой команды Россетей, Теребулин должен быть более предвзят к закупкам новой команды. Если верить СМИ, у компетентных структур начали возникать вопросы к деятельности компании, в которой он трудился прежде, в связи с серьезными финансовыми нарушениями. Это объясняет, почему у него и в Россетях не возникло вопросов к существующим к компании схемам.



Шайфель утверждает, что схема была отточена с приходом в Россети Александра Зарагацкого. Именно под его руководством Владимир Вашкевич и Сергей Андреев и контролируют фактически все вопросы строительства и поставок. Интересно, что в 2000-х в Заксобрании Санкт-Петербурга Зарагацкого называли «неизбранным депутатом». Не последний он человек и в Россетях. Его, как говорит Шейфель, «решала – кассир» Александр Петров со своим «писателем-бухгатлером» Александром Житковым проводят разговоры «по душам» со всеми подрядчиками. Доверительные беседы ведут миллиарды бюджетных рублей в «правильные» карманы.



К слову, Петров – один из ключевых персонажей в АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», которая осуществляет закупки и снабжение материально-техническими ресурсами и оборудованием всех объектов энергетического комплекса. Это позволяет ему диктовать подрядчикам цены на оборудование и материалы. Подобные условия нередко становятся катастрофой и для подрядчиков Россетей.

Получив контракт, компании месяцами не могут получить оплату за сделанную работу. Кроме того, им навязывают банки для выдачи банковских гарантий, субподрядчиков и поставщиков оборудования из числа приближенных к руководству фирм. Здесь Шейфель приводит пример лишения лицензии Роэнергобанка из-за навязывания для оформления банковских гарантий и открытия светов. Следом история повторилась в ОФК Банком. В результате – потерянные гарантии и сгоревшие средства.



Также навязанное подрядчикам некачественное электроэнергетическое оборудование приводит к серьезным сложностям и дополнительным затратам. Для компаний подрядчиков это часто оборачивается уголовными делами. Но обычно крайними становятся обычные граждане. Они же первыми страдают от блэкаутов в Петербурге, Екатеринбурге и на Дальнем Востоке. После этого возникает очевидный вопрос: за какие заслуги Дмитрий Медведев вручил «Россетям» премии Правительства 2018 года в области качества?

Но ведь в Кремле всем известно, что после завершения работ, ФСК ЕЭС затягивает подписание актов выполнения работ КС-14 и, следовательно, оплату работ строителей. Для получения честно заработанных денег подрядчикам обычно в Россетях предлагают завести «гарантийный депозит», или «дать мзду». В противном случае сроки принятия работ затягиваются.



Семьи строителей голодают, но не потому что в Россетях переживают об очередном докладе Ливинского президенту о качестве работ. Просто вопросами строительства и электроэнергетики в компании занимается кто угодно, но не те, кто обязан профессионально контролировать качество строек, надежность профессиональную функциональность объектов.



Выстроенные схемы ежегодно дают «Россетям» свыше 100 млрд рублей в год на развитие сетевой инфраструктуры. Однако за пять лет работы «новой» команды построено минимум. Об этом свидетельствуют даже заявления региональных чиновников. Зато 200 млрд рублей ушли в те самые «правильные» карманы. При этом регулярная смена замов по строительству видимо позволяет выводить из-под удара главного руководителя ФСК.



Прошлым летом СМИ расценили место «Россетей» в рейтинге Forbes как свидетельство эффективности управления компанией, обеспечивавшем ей рост прибыли и доходов. На деле политика госкомпании превратила в самоцель исключительно прибыль, а не рост отечественной экономике за счет реализации нацпроектов и промышленного роста.



Видимо, не случайно инициативы топ-менеджмента Россетей депутаты и министры блокируют, а эксперты прогнозируют коллапс в сторону российской экономики за отсутствием порядка в компании. Причем не меньший, чем после развала РАО ЕЭС.



По факту Ливинский и компания наносят ущерб не только госбюджету, но и каждому жителю России. Цифры за транспортировку электроэнергии в платежках за квартиру давно превысили цифры за потребленное электричество. Однако если рядовым гражданам это пока обходится в сотни рублей, то производству в десятки миллионов, а экономике страны в сотни миллиардов рублей, освоившихся в карманах «эффективной» команды Павла Ливинского.