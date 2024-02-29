Леонид Слуцкий выступил с предложением в пользу членов семей бойцов СВО
Члены семей участников СВО смогут получать соответствующий статус на Госуслугах автоматически. С предложением запустить такой сервис к главе Минцифры обратился руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
По мнению политика, в России самые развитые электронные услуги, а значит, есть все возможности сделать их получение более удобным и комфортным. Для этого необходимо автоматизировать процедуру оформления статуса «Член семьи участника специальной военной операции» через порталы государственных и муниципальных услуг.
«Родные российских воинов, защищающих страну на полях специальной военной операции, сейчас особенно нуждаются в нашей помощи. Для них разработаны меры социальной поддержки, но очень важно обеспечить их доступность, удобство, чтобы не нужно было куда-то далеко ехать, стоять в очередях, тратить много времени. Ведь среди членов семей участников СВО есть и молодые мамы с маленькими детьми, и пожилые родители, которым физически тяжело ходить по разным инстанциям, чтобы собрать документы и получить положенную помощь», - объясняет суть инициативы Слуцкий.
Авторы инициативы предлагают сделать специальный раздел в личном кабинете на сайте Госуслуг, в котором люди смогут увидеть не только полный перечень всех предусмотренных для них мер поддержки от государства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Но это даст возможность получить их в электронном виде, не тратя много времени на очереди и посещение различных инстанций.
«Создание специализированного раздела позволит гражданам не только ознакомиться с положенными мерами, установленными на федеральном и региональном уровнях, но и даст возможность их получить в электронном виде», - говорит Слуцкий.
Как отмечают парламентарии, такое предложение от граждан было получено в рамках Всероссийского опроса «Скажи Слуцкому правду!».
Напомним, что в июле 2023 года по многочисленным обращениям военнослужащих к Леониду Слуцкому был открыт первый Центр бесплатной правовой поддержки участников специальной военной операции в Нижнем Новгороде. Теперь эти центры работают практически во всех регионах страны, включая новые территории. Получить помощь можно различными способами: лично, через специальный чат-бот в Telegram или через сайты «Плечом к плечу» https://плечомкплечу.рф, а также в https://ldpr.ru/treatment.
«Люди должны быть уверены: если государство по каким-то причинам помощь не оказало, ее окажем мы», - отмечает Леонид Слуцкий. - «Дойти до каждой семьи, до каждого человека!» - постулат Владимира Жириновского в действии.
Письмо на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева о возможности автоматического получения статуса «Член семьи участника СВО», а также создании соответствующего раздела в личном кабинете на портале Госуслуг было отправлено 28 февраля 2024 года.