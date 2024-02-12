Забота о добровольцах

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В Госдуме будут рассматривать статус волонтёров в зоне СВО. С соответствующей инициативой вышли депутаты ЛДПР. Законопроект предполагает юридическое оформление, упорядочение разных форм волонтерской деятельности, и, главное, будут зафиксированы особые гарантии для тех общественников, которые работают в горячих точках, в том числе выплаты в случае гибели или получения разного рода травм. Авторы предлагают дополнить закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», включив в него доставку гуманитарной помощи в зону СВО, военных конфликтов, контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, ДНР, ЛНР и приграничные районы России. Впервые об этом было заявлено на масштабном форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу», который прошел в январе этого года в Москве. Это было первое масштабное мероприятие, объединившее с момента начала СВО общественные и волонтерские движения, оказывающие помощь в зоне военного конфликта с Украиной.- Мы внесли уже много инициатив, касающихся участников СВО и членов их семей. Эта работа продолжится. Все вместе, плечом к плечу мы стали единой силой, которая по-настоящему защищает фронт, ‒ анонсировал инициативу во время проведения форума Леонид Слуцкий, Председатель ЛДПР, под эгидой которого прошло мероприятие.Отметим, идея добровольной помощи близка партии ЛДПР. Первые гуманитарные грузы на Донбасс в помощь добровольцам были переданы еще в 2014 году.Еще в 2021 году Владимир Жириновский говорил , что добровольцы - это люди, которые по доброй воле, из любви и сострадания, отправлялись помогать на фронт, заботились о малоимущих, поднимали целину». Он также считал, что у волонтер не должен быть материальной заинтересованности, однако государству необходимо прислушиваться к нуждам движения и не припятствовать ему бюрократически.- В 2023 году ЛДПР вывела волонтерское движение в России на новый уровень, организовав движение «Плечом к плечу», в которой участвуют десятки тысяч людей со всей страны. Победу приближает каждый. Плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, веры, религии, во имя здравых идей Президента, во имя скорой победы! - так преемник Жириновского Леонид Слуцкий сформулировал доктрину волонтерства и, шире – доктрину партии во время СВО.Эти люди не боятся привозить гуманитарную помощь на самые опасные участки фронта. Их деятельность очень важна, и мы в ответ должны позаботиться о наших волонтерах, – считает Слуцкий. Документ подан на рассмотрение в Госдуму 24 января 2024 года.