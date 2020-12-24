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Ледяной дождь обрушился на Ростовскую область

Ледяной дождь обрушился на Ростовскую область
На Ростовскую область обрушился ледяной дождь. Фото и видео происходящего очевидцы опубликовали в соцсетях ночью 25 декабря. Дороги, тротуары и даже автомобили сковала скользкая корка льда. На поверхности транспорта видны застывшие капли дождя.

- Все машины покрыты ледяной глазурью, - говорит автор видео. - Все дороги скользкие - еле идешь!

Улицы превратились в сплошной каток. Все осадки, выпавшие за вечер, застыли при минусовой температуре. Коммунальщики рассыпают на дорогах противоледовые реагенты.

Если со скользкими улицами можно как-то справиться, то что делать с автомобилями, покрытыми льдом, пока непонятно.

На этот раз непогода застигнет врасплох тысячи водителей, которые, проснувшись, поймут, что не могут никуда уехать.

- Надежда остается только на общественный транспорт, - написали в комментариях жители области.

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