Ледяной дождь обрушился на Ростовскую область

На Ростовскую область обрушился ледяной дождь. Фото и видео происходящего очевидцы опубликовали в соцсетях ночью 25 декабря. Дороги, тротуары и даже автомобили сковала скользкая корка льда. На поверхности транспорта видны застывшие капли дождя.- Все машины покрыты ледяной глазурью, - говорит автор видео. - Все дороги скользкие - еле идешь!Улицы превратились в сплошной каток. Все осадки, выпавшие за вечер, застыли при минусовой температуре. Коммунальщики рассыпают на дорогах противоледовые реагенты.Если со скользкими улицами можно как-то справиться, то что делать с автомобилями, покрытыми льдом, пока непонятно.На этот раз непогода застигнет врасплох тысячи водителей, которые, проснувшись, поймут, что не могут никуда уехать.- Надежда остается только на общественный транспорт, - написали в комментариях жители области.