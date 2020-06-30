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«Ласточка» из Ростова-на-Дону будет доезжать до Сочи

«Ласточка» из Ростова-на-Дону будет доезжать до Сочи
Фото: moika78.ru
С 10 июля маршрут Ростов - Туапсе скоростной электрички «Ласточка» продлят до Сочи. Об этом сообщили в службе корпоративных связей РЖД 3 июля.

Как пояснили в компании, протяжённость маршрута зависит от увеличения пассажирского потока. Жителям Ростовской области больше не надо оставаться на самоизоляции 14 дней по прибытии из других регионов. Из-за снятия ограничений поднялся спрос на железнодорожные перевозки к Черноморскому побережью.

Уже через неделю «Ласточка» Ростов - Туапсе будет следовать до Имеретинского курорта.
- Поезд будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на Имеретинский курорт (Олимпийски парк) на следующий день в 1:43. Обратно поезд будет отправляться в 2:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52, - сообщили в ведомстве.

Продажа билетов на действующую скоростную электричку из Ростова до Сочи уже осуществляется в кассах ж/д вокзалов.

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