«Ласточка» из Ростова-на-Дону будет доезжать до Сочи
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С 10 июля маршрут Ростов - Туапсе скоростной электрички «Ласточка» продлят до Сочи. Об этом сообщили в службе корпоративных связей РЖД 3 июля.
Как пояснили в компании, протяжённость маршрута зависит от увеличения пассажирского потока. Жителям Ростовской области больше не надо оставаться на самоизоляции 14 дней по прибытии из других регионов. Из-за снятия ограничений поднялся спрос на железнодорожные перевозки к Черноморскому побережью.
Уже через неделю «Ласточка» Ростов - Туапсе будет следовать до Имеретинского курорта.
- Поезд будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на Имеретинский курорт (Олимпийски парк) на следующий день в 1:43. Обратно поезд будет отправляться в 2:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52, - сообщили в ведомстве.
Продажа билетов на действующую скоростную электричку из Ростова до Сочи уже осуществляется в кассах ж/д вокзалов.