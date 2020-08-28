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Хакера из Ростова подозревают в вымогательстве биткойнов у крупной фирмы

Хакера из Ростова подозревают в вымогательстве биткойнов у крупной фирмы
Хакера из Ростова-на-Дону подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве криптовалюты у одной из крупных российских компаний. Об этом 29 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В начале 2020 года 35-летний хакер зашифровал значимую компьютерную информацию, содержащуюся в локальной сети крупной российской фирмы и потребовал за ее раскодировку выплатить 0,8 биткойна или порядка 500 тысяч рублей. После передачи виртуальных денег злоумышленнику, представители компании обратились в полицию.

Технику, содержащую доказательства, у хакера изъяли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Вымогательство». Мужчину заключили под стражу.

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