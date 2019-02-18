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Кровлю ростовского музыкального театра отремонтируют за 55 млн рублей

Кровлю ростовского музыкального театра отремонтируют за 55 млн рублей
На капремонт музыкального театра в Ростове выделили 55 миллионов рублей. Такую информацию сообщили на заседании комитета по бюджету в Законодательном собрании Ростовской области.

Средства, выделенные на завершение капремонта здания в 2020 году, планируется распределить на 2019-й. Сумма составляет 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее на подсветку фасада театра выделили 41 миллион рублей. За эти деньги к декабрю 2020 года нужно установить фонарики, прожекторы и лампы на стенах здания.

Перед этим на ремонт фасадов уже выделяли 372 миллиона рублей.

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