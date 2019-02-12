На архитектурно-художественную подсветку Ростовского музыкального театра потратят более 41 млн рублей





В Ростове здание музыкального театра оформят с помощью архитектурно-художественной подсветки. На эти цели потратят более 41 млн рублей. Заявка на поиск подрядчика опубликована на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию на фасаде должны появиться фонарики, прожектора и лампы. Исполнитель контракта установит щитки и протянет к ним кабель, а также наладит систему работы. Всего потребуется 898 люминесцентных ламп серого и белого цветов.



По условиям контракта работы должны быть выполнены до 1 декабря 2020 года. Подрядчик определится в начале марта.



Добавим, что на реставрацию фасадов Ростовского государственного музыкального театра уже выделили 372 млн рублей. В 2018 году на ремонт направили 72,2 млн рублей, в 2019-м планируется освоить 150,1 млн и в 2020 году — 150 млн.



Напомним, строительство здания музыкального театра началось в 1977 году. Авторами проекта стали молодые архитекторы Л. Лобак, Г. Дуков, В. Хафизов. Театр возведён в виде белого рояля с поднятой крышкой.