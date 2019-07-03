Кризисный центр для помощи женщинам может появиться в Ростове



Кризисный центр для женщин, попавших в сложную ситуацию, планировали открыть в Ростове ещё в 2015 году. Об этом рассказала руководитель благотворительного фонда «Мамины руки» Валерия Елизарова. Однако в городе учреждение так и не появилось. Такие центры есть только в небольших посёлках в области.



По словам Валерии, два года назад администрация города выделила фонду по договору безвозмездного пользования здание площадью 500 квадратных метров. Помещение, расположенное в Вагонном переулке, оказалось пустой бетонной коробкой, в которой нельзя было жить. Волонтёры вызвались сделать комплексный ремонт. Начали составлять смету — оказалось, что все работы, а также закупка стройматериалов обойдутся в 10 миллионов рублей. К тому же, чтобы начать ремонт, нужно для начала провести экспертизу, которая покажет, пригодно ли вообще здание для жилья. Такая работа стоит 1,5 миллиона рублей.



- В тот момент, когда мы получили помещение, вопрос об экспертизе не стоял. Мы готовились к ремонту, наши волонтёры наводили там порядок, чистили стены. Администрация предоставила нам мусоровозку, мы вывезли оттуда кучу хлама. Только после проделанной работы узнали, что нужна экспертиза, причём только для того, чтобы установить, годится ли помещение для жилья. Мы не готовы собрать такую сумму, а вдруг выяснится, что помещение нужно сносить? За государственный счёт это сделать невозможно, так как в бюджет деньги на проект должны быть заложены заранее, — объясняет Валерия.



Так как найти такую огромную сумму не удалось, руководитель фонда решил вернуть здание администрации. При этом женщина не теряет надежду всё-таки организовать в Ростове кризисный центр, ведь местным жительницам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, нужно ехать к чёрту на кулички, чтобы получить от государства крышу над головой.



На сегодняшний день в самом городе есть только государственное социальное учреждение в переулке Семашко, где женщинам не разрешают находиться вместе с детьми. Чтобы поселиться в соццентре, маме придётся отдать ребенка в приют на срок от шести месяцев до года. В таком случае близкие смогут встречаться только по выходным.



Недавно, в конце апреля 2019 года, приход Успенского храма хутора Курган открыл кризисный центр в одном из маленьких посёлков области. Деньги на аренду добротного кирпичного дома получили за победу в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива-2018-2019». Победители конкурса получают средства на реализацию социальных проектов. От государства приход никакой поддержки не дождался, поэтому он существует благодаря пожертвованиям и выигранному гранту.



Координатор кризисного центра Галина Кочура сообщает, что несколько фондов Ростовской области планируют объединить усилия для создания кризисного центра в донской столице. В ближайшее время они направят соответствующее обращение в администрацию города.



- Мы знаем, что в городе много свободных помещений: бывшие детские дома, детские сады, которые давно закрыты. Их могли бы отдать нам под создание центра. Зачем зданиям просто так стоять, без дела? А мы бы помогли многим женщинам и детям! Если бы выделили место, то там могли бы работать специалисты: психологи, медработники, юристы, нянечки. Также мы могли бы открыть швейную мастерскую, организовать различные курсы для женщин и детей. На сегодняшний день кризисные квартира и центр реализованы на пожертвования добровольцев и гранты в православных конкурсах. Было бы очень здорово, если бы была государственная поддержка, субсидии какие-нибудь, — делится Галина Кочура.



В кризисных центрах предоставляют не только крышу над головой, но и оказывают психологическую и юридическую помощь, занимаются социализацией. В основном туда обращаются женщины, ставшие жертвами насилия, и беременные девушки, которым некому помочь.



Так, в сложной ситуации оказалась 37-летняя Юлия. Она жила в Таганроге вместе с мужем и двумя детьми от первого брака. Женщина работала бухгалтером, вынашивала третьего ребёнка и вела обычную жизнь семейного человека. В один момент всё изменилось — мужа арестовали.



- У нас в течение недели жил его друг. Супруг должен был помочь ему с трудоустройством. Однажды, когда они шли на работу, к мужу подошли полицейские и арестовали. Сказали, что у него нашли наркотики. Его заключили под стражу на год и один месяц.



Девушка осталась без средств к существованию, платить за съёмное жилье стало нечем. Так она оказалась в кризисном центре, где живёт до сих пор с детьми и со дня на день ждёт появления третьего ребёнка.

