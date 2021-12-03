Коронавирус забрал жизни еще 36 человек из Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 36 человек. За сутки с 4 по 5 декабря скончались 22 женщины. Самой молодой из них было 47 лет, а самой пожилой - 91 год. В этот же период умерли 14 мужчин в возрасте от 46 до 90 лет.По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, онкология, а также сердечно-сосудистые и заболевания легких.Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 8 903 жителей Ростовской области. Большинство из них - люди пенсионного и предпенсионного возраста. Это связано с ослабленным иммунитетом.