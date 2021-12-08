Коронавирус за сутки подхватили жители 54 городов и районов Дона

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В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 654 человек. По данным на 10 декабря, 184 из них - жители донской столицы. В Таганроге число зараженных пополнили 40 человек, в Шахтах - 37, в Волгодонске - 27, а в Новочеркасске - 22.На территории Неклиновского района диагноз подтвердился у 19 человек, Аксайского - 18. По 14 случаев заболевания зафиксировали в Миллеровском и Азовском районах. В Новошахтинске, Батайске и Белокалитвинском районе - по 13, а в Красносулинском и городе Каменске-Шахтинском - по 12. Вирус подхватили по 11 жителей Зерноградского, Тацинского районов и Азова.По девять инфицированных оказалось в Сальском, Цимлянском, Семикаракорском, Мясниковском районах и Гуково. В Орловском, Морозовском, Тарасовском - по восемь. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по семь человек из Кагальницкого, Октябрьского, Каменского и Егорлыкского районов. В Песчанокопском, Константиновском и Зимовниковском - по шесть.Новыми пациентами с COVID-19 стали по пять человек, проживающих в Мартыновском районе и Донецке. В Обливском, Родионово-Несветайском, Волгодонском, Кашарском - по четыре. На территории Милютинского, Целинского, Пролетарского, Веселовского, Боковского, Куйбышевского и Чертковского - по трое. Аналогичная ситуация - в Шолоховском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском районах.Меньше всего инфицированных появилось в Заветинском, Ремонтненском, Багаевском, Усть-Донецком, Дубовском районах и городе Зверево. Там заболели по два местных жителя.С начала пандемии коронавирус подхватили 182 064 человека. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет, сообщили в региональном правительстве.