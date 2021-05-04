Коронавирус выявили в 39 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 обнаружили в 39 городах и районах. По данным на 12 мая, большинство случаев инфицирования выявили в Ростове-на-Дону (79 человек). На втором месте - Шахты и Сальский район (по восемь человек). В Новочеркасске и Каменске-Шахтинском - по семь.В Семикаракорском заболели шесть дончан, а в Кагальницком, Мартыновском, Дубовском, Кашарском, Багаевском районах - по пять. Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Новошахтинска, Азова и Батайска. В Чертковском, Неклиновском, Азовском, Тацинском, Мясниковском, Цимлянском районах и Гуково заболели по три человека.Борьбу с вирусом начали по два человека в Боковском, Песчанокопском, Аксайском, Морозовском, Шолоховском, Целинском, Пролетарском и Красносулинском районах. Аналогичная ситуация в Волгодонске и Таганроге. На территории Орловского, Миллеровского, Усть-Донецкого, Каменского, Веселовского, Милютинского, Октябрьского районов и города Зверево вирус подхватили по одному человеку.С начала пандемии инфекцию обнаружили у 90 522 жителей донского региона. Из них 4 149 не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.