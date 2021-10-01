Коронавирус выявили еще у 517 жителей Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных COVID-19. За сутки с 3 по 4 октября диагноз подтвердился у 517 жителей региона.Наибольшее количество новых зараженных зафиксировали среди молодежи от 18 до 45 лет (32,7%). На втором месте оказались люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительные результаты тестов на коронавирус получили 28,2% всех заболевших. Немного меньше пациентов с COVID-19 появилось в числе несовершеннолетних. Опасный вирус подхватили 22,3% детей.Болезнь не обошла стороной и пенсионеров. Диагноз подтвердился у 11,8% людей в возрасте от 66 до 45 лет и у 5% старше 80 лет. Как правило, последние тяжелее всего переносят новую инфекцию.Всего за период пандемии COVID-19 выявили у 140 650 жителей донского региона. Из них 6 923 скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, за последние сутки коронавирус забрал жизни 32 человек.