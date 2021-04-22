Еще 230 человек в Ростовской области подхватили COVID-19

С начала пандемии в Ростовской области выявили 87 274 случая инфицирования коронавирусом. Среди них 230 стали пациентами с COVID-19 за сутки с 26 по 27 апреля. Большую часть новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории заразились 74 человека (32,2%). Среди молодежи опасный вирус подхватили 57 дончан, или 24,7% всех инфицированных. Положительные результаты тестов на COVID-19 получил 51 пенсионер от 66 до 79 лет (22,2%) и 22 - старше 80 лет (9,6%). Также заболели 26 детей, что составляет 11,3% зараженных.За период пандемии от коронавируса скончались 4 017 пациентов ковидных госпиталей. Жизни 13 из них инфекция забрала за минувшие сутки. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.