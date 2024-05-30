Контракт на охрану «Валдаев» в Ростовской области выиграла компания из Москвы
Стало известно, кто займется охраной «Валдаев» и их причалов в Ростовской области. Тендер выиграло ООО «СКБ-Групп», расположенное в Москве. По данным Rusprofile, компания существует с сентября 2019 года. За все это время у нее был только один контракт. В 2021 году организация выполняла услуги по охране транспорта за 80 с небольшим миллионов рублей. Заказчиком была администрация Волго-Балт из Санкт-Петербурга.
За несколько лет дела у компании пошли в гору. В 2023 году выручка составляла 53 миллиона рублей (на 23% больше, чем в 2022-м). Вероятно, организация пользуется спросом и без контрактной основы. К слову, сотрудники «СКБ-Групп» работают во всех городах России. Теперь охранников направят в Ростов и Азов.
Как сообщал Rostov.ru, во время смены они будут досматривать пассажиров и их ручную кладь, личные вещи. В случае обнаружения какой-либо «запрещенки» - передавать ее полиции. При необходимости на место прибудет группа быстрого реагирования. Охрана проверит всех, кто взял билет, на берегу, а затем отправится с ними в плавательное путешествие.
Заказчиком выступает судоходная пассажирская компания «Дон». На обеспечение безопасности готовы выделить почти 3,1 миллиона рублей. Эта сумма рассчитана на 187 дней: с 28 мая по 11 ноября.