В Ростовской области экстренно ищут охрану для «Валдаев»
В Ростовской области в срочном порядке ищут охрану для «Валдаев» во время поездок и на причалах. По данным на сайте госзакупок, тендер появился 27 мая, и этот же день стал последним для подачи заявок.
Подрядчик должен обеспечить сотрудников формой, бейджами, спецсредствами (резиновые дубинки, наручники), фонариками, радио или мобильниками, видеорегистраторами и ручными металлодетекторами. Каждая смена будет следить за порядком на причале и судне и проверять пассажиров на наличие у них «запрещенки». Что к ней относится, не обозначено в документах. В случае необходимости на место вызовут группу быстрого реагирования.
Охрана проверит всех пассажиров, а затем отправится с ними в путешествие на судне. Один из критериев для сотрудников — возраст: от 30 до 60 лет. Смены будут длиться по 12 часов. За каждую из них готовы платить порядка 8,2 тысячи рублей.
Заказчиком выступает судоходная пассажирская компания «Дон». Компания предлагает подрядчику до 3,1 миллиона рублей за услугу охраны. Сумма рассчитана на 187 дней: с 28 мая по 11 ноября.
Суда «Валдай» курсируют между Ростовом и Азовом с 1 апреля. Пассажиры проводят в пути примерно один час. В середине апреля поездки отменили из-за техосмотра, а к концу месяца снова возобновили. К тому моменту расписание поменялось, а цена на билеты выросла почти в два раза.
Актуальное расписание «Валдаев»:
из Азова в Ростов: 8:30, 11:50, 16:05, 19:20;
из Ростова в Азов: 7:25, 9:50, 15:00, 18:10.
Цена билетов на поездку на «Валдае».
Стоимость поездки в будни составляет от 350 до 650 рублей. В выходные и праздничные дни цена варьируется от 500 до 1 300 рублей. Билеты для детей в рабочие дни обойдутся в 250–350 рублей, а по выходным нужно будет заплатить 500–800 рублей. Детям до 1 года судно предоставляет бесплатный проезд, но без отдельного места.
Билет можно купить онлайн, в кассе или непосредственно перед посадкой на судно. За 30 минут до отправления онлайн-продажа билетов прекращается.