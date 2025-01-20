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Конфеты, кишащие червями, продали женщине в Ростове

Конфеты, кишащие червями, продали женщине в Ростове
В Ростове в продуктовом магазине женщине попались конфеты с червями. Неудачной покупкой горожанка поделилась в соцсетях.

Женщина пришла в продуктовый магазин на проспекте Королёва, чтобы купить конфеты «Ротфронт» и «Ореховые». Придя домой, она обнаружила, что начинка её любимых сладостей оказалась кишащей червями.

По словам женщины, практически в каждой конфете находились неприятные «сюрпризы». Она незамедлительно обратилась в магазин, где ей удалось сдать испорченный товар. Руководство супермаркета пообещало вернуть деньги в течение трех дней.
Фото: соцсети
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