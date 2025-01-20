В Ростовской области грузовик после аварии врезался в стену частного дома

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️В Ростовской области произошла авария, в результате которой грузовик протаранил стену частного дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.ДТП случилось в Батайске 20 января около 10:00 на перекрестке улиц Горького и Цимлянской.Согласно рассказам свидетелей, водитель «ГАЗели» двигался на зеленый свет по улице Цимлянской, когда мужчина, управлявщий «Ниссаном», проскочил на красный сигнал светофора по улице Максима Горького. В итоге два грузовых автомобиля столкнулись с большой силой.Удар был настолько сильным, что грузовик врезался в стену частного жилья. Судя по видео от очевидцев, от «Ниссана» остались лишь обломки. Лобовое и боковые стекла разбиты, бампер поврежден, а кабина серьёзно пострадала, также пострадал и прицеп. У «ГАЗели» была обнаружена большая вмятина на водительской двери.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате произошедшего никто не получил травм.