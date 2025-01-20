В Краснодарском крае водитель из Ростовской области съехал в реку и погиб
Водитель из Ростовской области погиб в ДТП на территории Краснодарского края. Происшествие случилось 19 января в Кущевском районе.
Около 15:00 мужчина за рулем «Нивы-2121» ехал по хутору Зеленая Роща. По предварительным данным, на грунтовой дороге он потерял управление и съехал в реку Россошь.
По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Нивы» погиб.
Назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства произошедшей трагедии.