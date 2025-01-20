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В Краснодарском крае водитель из Ростовской области съехал в реку и погиб

В Краснодарском крае водитель из Ростовской области съехал в реку и погиб
Водитель из Ростовской области погиб в ДТП на территории Краснодарского края. Происшествие случилось 19 января в Кущевском районе.

Около 15:00 мужчина за рулем «Нивы-2121» ехал по хутору Зеленая Роща. По предварительным данным, на грунтовой дороге он потерял управление и съехал в реку Россошь.

По информации региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Нивы» погиб.

Назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства произошедшей трагедии.
Фото: ГАИ Краснодарского края
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