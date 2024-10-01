Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону местной жительнице продали конфеты с червями

В Ростове-на-Дону местной жительнице продали конфеты с червями
В Ростове-на-Дону с Галиной Н. произошла неприятная история. 1 октября она поделилась своим опытом в социальных сетях, рассказав о том, как она купила шоколадные конфеты, а в них оказались черви.

Галина, желая порадовать себя сладостями, отправилась в популярный масс-маркет на улице Герасименко, 17/3. Там она купила шоколадные конфеты. Однако, придя домой и откусив кусочек, она была шокирована, увидев, как из конфеты выползает червь.

«Я была в ужасе и едва не проглотила эту «протеиновую» конфету, — рассказывает ростовчанка. — Больше ни ногой в этот магазин!»

К сожалению, это не первый случай, когда жители Ростовской области сталкиваются с неприятными находками в продуктах питания. Ранее в Каменске-Шахтинском горожанке продали конфеты с плесенью, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.