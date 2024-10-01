В Ростове-на-Дону местной жительнице продали конфеты с червями

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В Ростове-на-Дону с Галиной Н. произошла неприятная история. 1 октября она поделилась своим опытом в социальных сетях, рассказав о том, как она купила шоколадные конфеты, а в них оказались черви.Галина, желая порадовать себя сладостями, отправилась в популярный масс-маркет на улице Герасименко, 17/3. Там она купила шоколадные конфеты. Однако, придя домой и откусив кусочек, она была шокирована, увидев, как из конфеты выползает червь.«Я была в ужасе и едва не проглотила эту «протеиновую» конфету, — рассказывает ростовчанка. — Больше ни ногой в этот магазин!»К сожалению, это не первый случай, когда жители Ростовской области сталкиваются с неприятными находками в продуктах питания. Ранее в Каменске-Шахтинском горожанке продали конфеты с плесенью, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.