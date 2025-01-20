В Ростовской области в 2025 году выпускники будут сдавать только два предмета на ОГЭ

Фото: ростов.ру

В Ростовской области девятиклассники будут сдавать на ОГЭ только два обязательных предмета — русский язык и математику.Такое решение было принято с целью упростить процесс получения аттестата об основном общем образовании. Изменения касаются только тех школьников, которые не планируют продолжать обучение в 10–11-х классах. Для поступления в колледж или техникум также достаточно сдать только обязательные предметы.Эксперимент начнется в Ростовской области в 2025 году. Также новую модель протестируют еще в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике Северная Осетия-Алания.