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В Новошахтинске близкие ищут пропавшую 55-летнюю женщину

В Новошахтинске близкие ищут пропавшую 55-летнюю женщину
В Новошахтинске Ростовской области родные ищут пропавшую без вести женщину. Последний раз 55-летняя Лариса Качанова общалась с близкими 14 ноября. 

В тот день женщина покинула дом и не вернулась обратно. Родственники не смогли дозвониться пропавшей и обратились в правоохранительные органы с заявлением. Позже к поискам присоединился поисковый отряд.

Приметы пропавшей: рост — 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Последний раз Ларису видели в следующих вещах: синяя джинсовая одежда, зеленая куртка, черные сапоги, фиолетовая дамская сумка.

Если вам известно о местонахождении Ларисы или вы видели ее, сообщите по номеру: 112. 
Фото: Лиза Алерт
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