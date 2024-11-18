В Новошахтинске близкие ищут пропавшую 55-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Новошахтинске Ростовской области родные ищут пропавшую без вести женщину. Последний раз 55-летняя Лариса Качанова общалась с близкими 14 ноября.В тот день женщина покинула дом и не вернулась обратно. Родственники не смогли дозвониться пропавшей и обратились в правоохранительные органы с заявлением. Позже к поискам присоединился поисковый отряд.Приметы пропавшей: рост — 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.Последний раз Ларису видели в следующих вещах: синяя джинсовая одежда, зеленая куртка, черные сапоги, фиолетовая дамская сумка.Если вам известно о местонахождении Ларисы или вы видели ее, сообщите по номеру: 112.