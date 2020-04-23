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В Ростовской области COVID-19 подтвердили у 584 человек

В Ростовской области COVID-19 подтвердили у 584 человек
В Ростовской области число людей, заражённых коронавирусом, продолжает расти с каждым днём. За сутки количество инфицированных выросло на 51. Всего по состоянию на утро 25 апреля в регионе зарегистрировано 584 случая заболевания COVID-19. Соответствующая информация опубликована на официальном портале СтопКоронавирус.рф.

Большая часть заражённых привезли инфекцию из-за рубежа или из других регионов России с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Также немалую долю занимают контактные случаи, когда пациент «подхватил» COVID-19 от другого инфицированного. По сообщению главного санитарного врача Ростовской области, в регионе, помимо прочего, есть неустановленный источник заражения.
Пациентов с коронавирусом фиксируют уже практически во всех территориях области. Больше всего заболевших – в Ростове-на-Дону. Напомним, 25 апреля стало известно о первом летальном исходе на территории Дона. От коронавируса умер 34-летний врач из Китая.

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