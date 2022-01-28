Коэффициент распространения коронавируса на Дону увеличился до 1,78

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса достиг 1,78. Об этом 30 января сообщает правительство региона.Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум нескольких человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения достиг 5 102.За последние 24 часа ковид подтвердился у рекордных 2 341 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 214 176 жителей региона. Ситуация с распространением инфекции выходит из-под контроля. Не исключено, что на грядущей неделе власти ужесточат ограничения.