Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 2,58

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 2,58
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 7 февраля, он равен 2,58. Показатель заболеваемости подскочил на 88 единиц и достиг 5 676 на 100 тысяч населения.

Увеличилось и количество пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки вирус подхватили еще 3 213 человек. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 238 530 человек. Больше половины новых пациентов с коронавирусом заразились штаммом «омикрон». Этот вид опасного вируса распространяется быстрее, чем предыдущие.

За минувшие 24 часа патологоанатомы зарегистрировали шесть случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. Скончались пять мужчин в возрасте от 33 до 89 лет и 62-летняя женщина. Как сообщили в областном правительстве, всего за период пандемии коронавирус забрал жизни 10 082 человек.
Фото: yandex.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.