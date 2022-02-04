Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 2,58

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 7 февраля, он равен 2,58. Показатель заболеваемости подскочил на 88 единиц и достиг 5 676 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки вирус подхватили еще 3 213 человек. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 238 530 человек. Больше половины новых пациентов с коронавирусом заразились штаммом «омикрон». Этот вид опасного вируса распространяется быстрее, чем предыдущие.За минувшие 24 часа патологоанатомы зарегистрировали шесть случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. Скончались пять мужчин в возрасте от 33 до 89 лет и 62-летняя женщина. Как сообщили в областном правительстве, всего за период пандемии коронавирус забрал жизни 10 082 человек.