Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится больше единицы

В Ростовской области на протяжении нескольких дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится больше единицы. По состоянию на 19 июля он равен 1,02.По информации регионального правительства, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 271,8.Напомним, Ростовская область находится на третьем этапе выхода из режима ограничений. При этом глава донского Минздрава Татьяна Быковская не исключает возможность возвращения ограничительных мер. По ее словам, причиной может стать несоблюдение правил индивидуальной защиты и невыполнение предписаний Роспотребнадзора.С 20 июля на Дону в полной мере заработают музеи, выставочные центры, досуговые клубы и все магазины.