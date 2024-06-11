Кардиохирурги из Ростова спасли младенца с расщелиной грудины

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В Ростове кардиохирурги спасли месячного младенца с расщелиной грудины. Такая патология наблюдается в 5-6 случаях на 1 миллион новорожденных. Об истории спасения малыша рассказали сотрудники Ростовской областной клинической больницы.В момент беременности женщина прошла все этапы скрининга. В ходе проверки у плода выявили нарушения сердечно-сосудистой системы. Весь период местная жительница наблюдалась у врачей.При рождении у малыша была пневмония. Он не мог ни есть, ни спать. Дышал ребенок с трудом. Тогда врачи приняли решение срочно оперировать новорожденного.– Этого малыша должны были лечить другие специалисты, ведь врожденного порока сердца у него, к счастью, не оказалось, хотя расщелина грудины и спровоцировала аномалию близлежащих сосудов, смещение сердца, – рассказала детский кардиолог кардиохирургического отделения № 1 РОКБ, главный детский кардиолог Минздрава РО Лариса Живова.Операция была успешной, и уже через три недели мать с малышом отправили домой. Пока за состоянием новорожденного наблюдают врачи.