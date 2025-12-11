Как украсили главные улицы Ростова-на-Дону к 2026 году

Фото: Дондей

Донская столица вовсю готовится к празднованию Нового года. Уже на главных улицах города появились украшения в виде огромных снежинок, новогодней арки, а также елок с яркими огнями. На входе в парк Горького установлена зеленая красавица, такое же роскошное дерево разместили на площади Советов, возле здания правительства.На улице Береговой также стоит новогодняя красавица. Из нового можно отметить огромную шишку, установленную на набережной.Переулок Соборный и Соборная площадь также украшены яркими арт-объектами. Пока атмосфера не совсем праздничная из-за непогоды. В Ростове еще не выпало достаточное количество снега. Вместо этого идут дожди.Ранее глава администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что из-за непростой обстановки расходы на убранство города сократят в этом году. Представители городской администрации установили новогодние украшения до 10 декабря.