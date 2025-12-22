Как ростовчанам не ошибиться с выбором мандаринов: советы для праздничного стола

Фото: Роспотребнадзор

Жителям Ростова дали советы, как выбрать хорошие мандарины к новогоднему столу. Чтобы фрукты порадовали вкусом и были безопасными, стоит вспомнить несколько простых правил выбора.Обратите внимание и на место покупки. Останавливайтесь на официальных точках с вывеской и стеллажами, где продавцы в спецодежде и с медкнижками. Смело спрашивайте документы на товар — у качественной продукции всегда есть сертификаты. Покупки у дорог или в случайных палатках лучше избегать.При непосредственном выборе фруктов эксперты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать ароматные, упругие плоды с ровным цветом. Кожура у них должна отходить легко, а вот пятна, плесень, вмятины или повреждения — явный повод пройти мимо. Специалисты призывают не доверять зеленящимся листикам на веточках фруктов, потому что листья могут сохраниться лучше, чем сам мандарин. Более насыщенный цвет кожуры предпочтительнее, чем бледный: бледные мандарины часто кислят.Любые фрукты, даже такие праздничные, необходимо мыть перед едой, чтобы не перенести все микробы транспортировки на дольки при чистке.