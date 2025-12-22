Автомобилистов Ростовской области предупредили о тумане

Фото: Rostov.ru

Пешеходов и водителей Ростовской области предупредили о тумане на дорогах. Завораживающее, но опасное для дорожного движения явление зафиксировали в регионе 22 декабря.Как сообщили в Северо-Кавказском управлении гидрометеорологии, видимость на отдельных дорогах снижается до 500 метров. В таких условиях водителям советуют держать дистанцию, внимательно следить, нет ли по ходу движения пешеходов, а также использовать противотуманки и ближний свет фар. В Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от резких поворотов и маневров.