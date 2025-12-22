В Ростовской области женщина выехала на перекресток на красный свет и устроило цепное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области автомобилистка нажала на педаль газа перед перекрестком, когда для ее направления горел красный свет. В результате случилось ДТП с тремя машинами и одной пострадавшей.Авария произошла 21 декабря на трассе А-270. Возле микрорайона Новая Соколовка 33-летняя автоледи, управлявшая «Шкодой Октавией», выехала к перекрестку. Для нее загорелся запрещающий сигнал светофора. Женщина все равно поехала и врезалась в «Ладу». Сильный удар при этом травмировал 44-летнюю пассажирку отечественного авто. «Шкоду» по инерции вынесло на встречную полосу, где она дополнительно врезалась в «Хендай Туксон».