Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области женщина выехала на перекресток на красный свет и устроило цепное ДТП

В Ростовской области женщина выехала на перекресток на красный свет и устроило цепное ДТП


В Ростовской области автомобилистка нажала на педаль газа перед перекрестком, когда для ее направления горел красный свет. В результате случилось ДТП с тремя машинами и одной пострадавшей.

Авария произошла 21 декабря на трассе А-270. Возле микрорайона Новая Соколовка 33-летняя автоледи, управлявшая «Шкодой Октавией», выехала к перекрестку. Для нее загорелся запрещающий сигнал светофора. Женщина все равно поехала и врезалась в «Ладу». Сильный удар при этом травмировал 44-летнюю пассажирку отечественного авто. «Шкоду» по инерции вынесло на встречную полосу, где она дополнительно врезалась в «Хендай Туксон».
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.