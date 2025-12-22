В Ростовской области суд прекратил дело виновника ДТП, потерявшего жену и внука при столкновении с КамАЗом

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Суд прекратил процесс по делу о страшном ДТП, произошедшем в Октябрьском районе Ростовской области. Ходатайство подала семья подсудимого, родители погибшего мальчика. Окончательное решение по апелляции вынес Ростовский областной суд 16 декабря.Авария случилась в августе 2024 года. 59-летний Василий ехал по трассе М-4 «Дон» с супругой и внуком. Рядом с хутором Сусол Октябрьского района он решил объехать затор по обочине, но не ожидал, что там окажется припаркован «КамАЗ». Удар о прицеп грузовика был сильным — 57-летняя жена и 12-летний внук мужчины погибли мгновенно. Сам водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. Впоследствии он получил инвалидность.За нарушение ПДД, повлекшее смерть людей, ему грозило до пяти лет заключения. Однако потерпевшие, родители ребенка, не стали настаивать на наказании родственника и просили прекратить дело. По их словам, Василий возместил все, что смог.По закону при примирении сторон по преступлениям средней тяжести суд может закрыть дело. Так и произошло. Обвинение пыталось обжаловать решение, настаивая, что право на жизнь погибших было нарушено, а ущерб в такой трагедии возместить нельзя. Кроме того, он указывал, что виновник ДТП должен был лишиться прав. Из-за инвалидности Василий все равно не может водить машину, и, учитывая ходатайство потерпевших, суд отклонил апелляцию по приговору.Первоначальное решение (прекращение дела) осталось в силе.