Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За неделю в Ростовской области потушили более 90 пожаров. Статистическими данными за период с 15 по 21 декабря поделились в региональном ГУ МЧС.Так, пожарных привлекали к ликвидации 61 возгорания техногенного характера. В происшествиях смогли спасти семь человек. К сожалению, шесть жителей в пожарах не выжило. Например, одно из таких возгораний случилось в Волгодонске 20 декабря. Огонь уничтожил личные вещи и мебель на одном квадратном метре квартиры. На месте ЧП был обнаружен 39-летний мужчина-инвалид. Он уже не дышал.Помимо этого специалисты принимали участие в ликвидации последствий 34 дорожно-трнапорртных происшествий. В девяти случаях пострадавшим была оказана помощь. Одно из происшествий произошло на трассе Азов - Староминская 18 декабря. Автовладелец «БМВ» выехал «на всетречку», где столкнулся с фурой «Ивека». После сильного удара легковушка загорелась, а тяжеловес врезался в барьерное ограждение. 35-летний водитель «БМВ» погиб на месте, 48-летнего шофера «Ивека» с травмами доставили в больницу.К счастью, за минувшую неделю в донском регионе происшествий на водных объектах не было зарегистрировано.