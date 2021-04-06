К концу рабочей недели в Ростове будут выключать свет

К концу рабочей недели в Ростове-на-Дону будут массово отключать свет. Без электроэнергии 9 апреля останутся сотни домов. Об этом сообщает Донэнерго.С 10.00 до 13.00 электричества не будет по адресам:• Аэроклубовском 57-63;• 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309А, 321-325;• Коржушко 1-19, 2, 8, 18;• Магнитогорской 130;• Судостроительной 74-90;• Ярошенко 4, 12-14, 7-17.В этот же день с 13.00 до 16.00 светы выключат в границах: Доватора 144/6, 144/11, 144/25, 207/6, 211, 225, 191/30; Журнальной 18; Западной 95/1, 103-117; Персиковой 1/3, 25/3, 27-35, 2-36; Пшеничной 13-15, 39.Временные неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования. На ночь подачу электроэнергии возобновят.