К концу рабочей недели ростовчане останутся без света

В Ростове-на-Дону после новогодних праздников продолжат отключать свет. К концу рабочей недели тысячи жителей мегаполиса останутся без электроэнергии.15 января с 13.00 до 15.00 электричества не будет в домах, расположенных по адресам: Коммунистический, 24; Стачки, 213; Зорге, 4а.В этот же день с 10.00 до 15.00 свет отключат в домах 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 36/1, расположенных на Коммунистическом проспекте.С 9.00 до 13.00 электроэнергии не будет на улицах Акмолинской, 97 и Содружества, 70, 80, 82, 82/1, а также свет выключат на Комарова, 24а.