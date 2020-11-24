К концу рабочей недели тысячи ростовчан останутся без электричества
В Ростове-на-Дону снова массово будут отключать свет. К концу рабочей недели тысячи горожан останутся без электроэнергии, сообщает Донэнерго.
27 ноября с 9.00 до 17.00 электричество выключат в границах:
- Механизаторов, 3, 6, 8, 11, 13;
- Орской, 10/4;
- Стачки, 42/1, 30/34, 46, 30-86;
- Тренева, 3А, 24, 26А, 28, 16-18;
- Мопра, 32, 29, 42, 38, 28-30, 23-33;
- Рабочей, 19;
- 2-й Баррикадной, 4;
- 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43, 50-72;
- 2-й Кольцевой, 50-76, 61-77;
- 3-й Кольцевой, 39-73;
- больницы Водников;
- Солидарности, 131-221, 116-208;
- Детской, 182-196, 207-221;
- Владиленской, 201-243, 136-170;
- Шатурской, 103-129, 84-94;
- Кржижановского, 141-191, 168-216;
- Новокубанского, 3-51, 10-76;
- Молочного, 5-69, 10-62;
- Ударников, 29-39, 22-42;
- Мадояна, 16/43, 2-28, 33/75;
- Ясной, 1-31, 2-26, 13/29;
- Рабочей, 1А, 1Б;
- Профсоюзной, 87;
- Балакирева, 29;
- Пешкова, 34;
- Красной Звезды, 23-33, 22-31;
- Гельца, 21-37, 18-26.