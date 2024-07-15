Фото: Никита Нагорный соцсети

К концу года олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует завершить свою спортивную карьеру. Об этом он рассказал на мероприятии в Москве.По словам гимнаста, он хочет организовать масштабное мероприятие, где Нагорный смог бы поблагодарить всех своих болельщиков. Но это произойдет к конце текущего года.Спортсмен не стал объяснять, почему он принял такое решение. Возможно, это связано с его недавним назначением на должность начальника главного штаба «Юнармии» — всероссийского военно-патриотического движения.Никита Нагорный родился в донской столице. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году в дисциплине «спортивная гимнастика». После этого его популярность начала стремительно расти. Он вёл свой канал и блог. Кроме того, молодой человек восемь раз побеждал на чемпионатах Европы и трижды становился чемпионом мира по спортивной гимнастике. В 2019 году в немецком Штутгарте он завоевал золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире.