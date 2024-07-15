Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

К концу года олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует завершить свою спортивную карьеру

К концу года олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует завершить свою спортивную карьеру
К концу года олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует завершить свою спортивную карьеру. Об этом он рассказал на мероприятии в Москве.

По словам гимнаста, он хочет организовать масштабное мероприятие, где Нагорный смог бы поблагодарить всех своих болельщиков. Но это произойдет к конце текущего года.

Спортсмен не стал объяснять, почему он принял такое решение. Возможно, это связано с его недавним назначением на должность начальника главного штаба «Юнармии» — всероссийского военно-патриотического движения.

Никита Нагорный родился в донской столице. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году в дисциплине «спортивная гимнастика». После этого его популярность начала стремительно расти. Он вёл свой канал и блог. Кроме того, молодой человек восемь раз побеждал на чемпионатах Европы и трижды становился чемпионом мира по спортивной гимнастике. В 2019 году в немецком Штутгарте он завоевал золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире.
Фото: Никита Нагорный соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.