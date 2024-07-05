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Олимпийскому чемпиону Никите Нагорному удалили канал с видео

Олимпийскому чемпиону Никите Нагорному удалили канал с видео
Никите Нагорному, чемпиону Олимпийских игр, удалили канал с его видеороликами. Спортсмен об этом рассказал в социальных сетях 5 июля.

Спортсмен отметил, что за 10 лет работы на канале было создано много видео и рубрик, которые помогли тысячам детей начать заниматься спортом. Также многие взрослые благодаря этому каналу решили вернуться к тренировкам.

Никита Нагорный поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении этого времени, а также команду, которая ежедневно работала над созданием контента.

Вероятно, причиной закрытия канала стали санкции, под которые попал спортсмен 12 июня.

В активе Никиты Нагорного не только золото Олимпийских игр в Токио, но и восемь побед на чемпионатах Европы, а также три золотые медали чемпионата мира по спортивной гимнастике, который прошёл в 2019 году в Штутгарте. Кроме того, с декабря 2020 года спортсмен занимает должность начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Фото: соцсети Никита Нагорный
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