Олимпийскому чемпиону Никите Нагорному удалили канал с видео

Фото: соцсети Никита Нагорный

Никите Нагорному, чемпиону Олимпийских игр, удалили канал с его видеороликами. Спортсмен об этом рассказал в социальных сетях 5 июля.Спортсмен отметил, что за 10 лет работы на канале было создано много видео и рубрик, которые помогли тысячам детей начать заниматься спортом. Также многие взрослые благодаря этому каналу решили вернуться к тренировкам.Никита Нагорный поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении этого времени, а также команду, которая ежедневно работала над созданием контента.Вероятно, причиной закрытия канала стали санкции, под которые попал спортсмен 12 июня.В активе Никиты Нагорного не только золото Олимпийских игр в Токио, но и восемь побед на чемпионатах Европы, а также три золотые медали чемпионата мира по спортивной гимнастике, который прошёл в 2019 году в Штутгарте. Кроме того, с декабря 2020 года спортсмен занимает должность начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».