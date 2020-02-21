К юбилею команды ФК «Ростов» выпустил билеты для коллекционеров



Футбольный клуб «Ростов» выпустил билеты для коллекционеров в честь 90-летнего юбилея команды. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.



Юбилейные билеты уже доступны в кассах стадиона «Олимп-2». На коллекционных билетах изображены 12 звезд донского футбола за разные годы. На талонах можно встретить, например, изображения Виктора Владимировича Понедельника и Валерия Николаевича Синау.



- И это лишь один из сюрпризов, который мы приготовили для болельщиков к юбилею нашего клуба, - отмечают представители ФК.



Донской футбольный клуб был создан в 1930 году. За время своего существования он успел сменить несколько названий, а с 2003 года носит почетное название «Ростов».