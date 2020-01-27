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В феврале изменится расписание нескольких электричек из Ростова

В феврале изменится расписание нескольких электричек из Ростова
Несколько электричек из Ростова в северном направлении будут ходить по новому расписанию. Изменения будут действовать в феврале 2020 года.

Поезда сообщением Ростов — Усть-Донецкая с 1 по 10 февраля будут отправляться в 12:45 вместо 13:15. Прибытие в конечный пункт — в 17:18 (или 17:25) вместо 17:43.

В эти же дни изменится расписание движения электричек Ростов — Лихая. Отправление от станции в Лихой будет в 7:55 с прибытием в донскую столицу в 12:44 вместо 12:04.

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