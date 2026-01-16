В феврале жители Ростовской области получат увеличенное единое пособие

Фото: DonDay

С 1 января 2026 года в Ростовской области будет повышен размер единого пособия. Его величина зависит от прожиточного минимума в регионе.В 2026 году размер единого пособия на ребёнка в Ростовской области составит от 8 634,5 до 17 269 рублей, а для беременных — от 9 702,5 до 19 405 рублей.Размер выплат будет выдаваться в зависимости от доходов семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения и детей. В Ростовской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 19 405 рублей, а для детей — 17 269 рублей.Право на получение пособия имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Ростовской области в 2026 году составляет 17 803 рубля.