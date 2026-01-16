За год в Ростовской области случилос шесть ДТП на железнодорожных переездах

Фото: СКЖД

За год в Ростовской области случилось шесть ДТП на железнодорожных переездах. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД 16 января.Всего на рельсах Северо-Кавказской железной дороге произошло 38 аварий. По статистике, больше всего столкновений автотранспорта с подвижными составам случилось в Республике Дагестан. Там зафиксировали 14 случаев. Далее по числу происшествий идет Краснодарский край с девятью дорожно-транспортными происшествиями. Немного меньше дорожных столкновений, чем в Ростовской области, произошло в Ставропольском крае - четыре аварии. Также по два ДТП с поездами зафиксировали в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания. И одно транспортное происшествие зарегестрировано в Чеченской Республике.