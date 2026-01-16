В Ростовской области и.о. главврача ЦРБ Бабаевского района отправили в СИЗО

Фото: соцсети

В Ростовской области и.о. главврача ЦРБ одного из районов отправили в СИЗО. Багаевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 марта для Николая Канцурова.Как стало известно, в отношении Николая Канцурова возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и соучастии в мошенничестве.Следствие установило, что и.о. главврача издал приказы о фиктивном трудоустройстве своей знакомой в ЦРБ. После этого он вносил в служебную документацию ложные сведения, зная, что женщина фактически не выполняет никаких рабочих обязанностей.В результате этих действий лже-сотруднице было выплачено свыше 254 тысяч рублей заработной платы. Действия Канцурова причинили ущерб медицинскому учреждению и территориальному фонду ОМС. Ведется следствие.