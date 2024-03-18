Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой продлили срок содержания в СИЗО

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Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева останется в СИЗО еще на три месяца. Басманный районный суд Москвы продлил Елене Золотаревой срок содержания до 17 июня.Татьяне Юровой, заместителю Елены Золотаревой, продлили меру пресечения на тот же срок. Также меру пресечения продлили бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко. Он будет находиться под стражей до 24 июня.Все трое арестантов обвиняются в получении взяток. Уголовное дело Елены Золотаревой и Татьяны Юровой было возбуждено в апреле 2023 года. Елена Золотарева и Татьяна Юрова всеми способами старались избежать наказания и содержания под стражей. Однако Золотареву и её зама отправили под стражу. В этот же период Георгия Бондаренко тоже отстранили от должности и заключили в СИЗО.Сейчас новым заместителем председателя Ростовского областного суда назначили 55-летнего Геннадия Проданова. На его место в Железнодорожном суде назначили временного исполнителя обязанностей Елену Афиногенову. Нового председателя Ростовского областного суда пока не назначили.