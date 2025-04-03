Экс-министра финансов Лилию Федотову этапировали в московское СИЗО

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Экс-министра финансов Ростовской области Лилию Федотову этапировали в московское СИЗО. Об этом сообщает портал Donday.Лилия Федотова была задержана 3 февраля. Ей инкриминируют превышение служебных полномочий. Следствие полагает, что в 2020 году она привлекла для регионального бюджета крупный банковский кредит, который впоследствии оказался выданным под неоправданно высокую процентную ставку. В результате областной бюджет понес убытки в размере 1,9 миллиарда рублей, ушедших на обслуживание и выплату процентов по займу.Ленинский райсуд принял решение о заключении Федотовой под стражу до начала апреля. Обвиняемая пыталась оспорить это решение, ссылаясь на заболевание гайморитом, однако обвинение настояло на сохранении меры пресечения, опасаясь ее бегства за границу. Апелляция не принесла результатов, и Федотова осталась в СИЗО.В дальнейшем выяснилось, что меру пресечения продлевал уже московский суд. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до начала июля.По информации источника Donday, расследованием дела занимается федеральное ведомство, что, вероятно, и стало причиной перевода Федотовой в московский следственный изолятор.Кроме того, несмотря на многолетний стаж работы, экс-министр не имела регистрации в Ростовской области. Прописка в Московской области также могла повлиять на решение о ее транспортировке в столицу.Стоит отметить, что за последнее время в правительстве Ростовской области были задержаны и другие высокопоставленные чиновники, включая министра транспорта Виталия Кушнарева, министра сельского хозяйства Константина Рачаловского и советника губернатора Виктора Гончарова, подозреваемых в финансовых злоупотреблениях.