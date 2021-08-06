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Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко останется в СИЗО до октября

Экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко останется в СИЗО до октября
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе Аксайского района. Виталий Борзенко останется в СИЗО до 11 октября, сообщил DonDay.ru.

Напомним, чиновника задержали 12 апреля в санатории в Кисловодске, где он отдыхал. Туда с обыском нагрянули силовики. Борзенко подозревают по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии правоохранителей, чиновник совместно с Каримом Бабаевым и его сыновьями незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.

Последний раз суд продлевал меру пресечения до 11 августа. Тогда защита чиновника пыталась оспорить это решение. Несмотря на доводы адвокатов, Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а теперь продлил нахождение Борзенко в СИЗО еще на два месяца.

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