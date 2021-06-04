Главе Аксайского района Виталию Борзенко продлили срок пребывания в СИЗО до августа
Главе Аксайского района продлили меру пресечения. Виталий Борзенко останется в СИЗО до 11 августа. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
Напомним, Борзенко задержали ранним утром 12 апреля в санатории в Кисловодске, где он отдыхал. Туда с обыском нагрянули силовики. Чиновника подозревают по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии правоохранителей, чиновник совместно с Каримом Бабаевым и его сыновьями незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.
Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев нахождения под стражей. Защита чиновника пыталась оспорить это решение. Несмотря на доводы адвокатов, Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.