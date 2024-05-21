Экс-депутат Госдумы от Ростовской области Вадим Варшавский не смог обжаловать приговор

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Ростовский областной суд оставил без изменений приговор экс-депутату Госдумы от региона Вадиму Варшавскому. Ему назначено наказание в виде семи лет десяти месяцев колонии общего режима.В 2004 году Вадим Варшавский основал в Шахтах ООО «РЭМЗ» (Ростовский электрометаллургический завод). За десять лет предприятие значительно выросло, а прибыль превысила 15 миллиардов рублей. Однако дальше ситуация стала ухудшаться.В декабре 2018-го Варшавского отстранили от управления другим предприятием — Ростовским электрометаллургическим заводом. В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом. В марте ввели процедуру наблюдения в отношении завода «Донские биотехнологии». В декабре того же года его осудили на три с половиной года за неуплату налогов заводом. В сентябре 2021-го — к семи годам за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц».Его признали виновным по статьям «Попытка мошенничества в сфере кредитования организованной группой либо в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Экс-депутат пытался обжаловать решение, но Ростовский областной суд оставил его без изменений.