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Ростовчанин Баста попал в ТОП-5 самых успешных звёзд шоу-бизнеса моложе 40 лет

Ростовчанин Баста попал в ТОП-5 самых успешных звёзд шоу-бизнеса моложе 40 лет
Рэпер из Ростова Василий Вакуленко — он же Баста — попал в список самых успешных звёзд российского шоу-бизнеса моложе 40 лет. Рейтинг опубликовал бизнес-журнал Forbes.

В список попали 40 человек, представляющих российские «сливки общества». Исполнитель Баста оказался на пятом месте. Сообщается, что его доход составляет 6,9 миллиона долларов — 435 801 930 рублей. В рейтинге его опередили поп-музыкант Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ольга Бузова и мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Замкнула список ТОП-40 фигуристка Евгения Медведева.

Василий Вакуленко зарабатывает не только музыкой, он также является продюсером, актёром и совладельцем звукозаписывающего лейбла. В июле 2019 года он заявил, что будет участвовать в возрождении футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.

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