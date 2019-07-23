Ростовчанин Баста попал в ТОП-5 самых успешных звёзд шоу-бизнеса моложе 40 лет



Рэпер из Ростова Василий Вакуленко — он же Баста — попал в список самых успешных звёзд российского шоу-бизнеса моложе 40 лет. Рейтинг опубликовал бизнес-журнал Forbes.



В список попали 40 человек, представляющих российские «сливки общества». Исполнитель Баста оказался на пятом месте. Сообщается, что его доход составляет 6,9 миллиона долларов — 435 801 930 рублей. В рейтинге его опередили поп-музыкант Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ольга Бузова и мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Замкнула список ТОП-40 фигуристка Евгения Медведева.



Василий Вакуленко зарабатывает не только музыкой, он также является продюсером, актёром и совладельцем звукозаписывающего лейбла. В июле 2019 года он заявил, что будет участвовать в возрождении футбольного клуба СКА из его родного города Ростова-на-Дону.